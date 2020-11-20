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6.593
Страна: Россия
Время: 01:22:46
Год: 2020
Звук: Оригинал
Жанр: Комедия, Русские, 2020
В ролях:
Режиссер: Сергей Сенцов
Новости кино
Разговорник (2020)
20-11-2020, 10:31
Герои поделятся историями из личной жизни и карьеры, погрузят зрителя в ностальгические воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях с девушками. Мысли о Норд-Осте, воспоминания о приезде Майка Тайсона в Одессу, рассуждения о больших гонорарах – эти и многие другие скетчи от первого лица расскажут участники творческой группы «Квартет И».
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